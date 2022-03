ESA-Astronaut Matthias Maurer prüft den Sitz seines US-Raumanzugs Extravehicular Mobility Unit (EMU) für seinen Weltraumspaziergang. (dpa/ ESA/NASA)

Gemeinsam mit seinem amerikanischen Kollegen Raja Chari stieg er nach rund siebeneinhalb Stunden wieder in die ISS ein, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Die beiden Astronauten waren ausgestiegen, um unter anderem neue Schläuche an einem Kühlsystem anzubringen und eine Kamera auszutauschen. Außerdem installierten sie Strom- und Datenkabel, um die europäische Forschungsplattform "Bartolomeo" betriebsbereit zu machen. Für Maurer war es der erste Außeneinsatz an der ISS.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.