Bei Bund, Ländern und Kommunen fehlen nach Einschätzung des Beamtenbundes dbb fast 330.000 Mitarbeiter.

Der Bedarf wachse seit Jahren, sagte der dbb-Vorsitzende Silberbach der Deutschen Presse-Agentur. Zwar hätten Länder und Kommunen in den vergangenen Jahren tausende Stellen geschaffen. Allein in Kitas und Schulen fehlten aber zusammen 138.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Kranken- und Altenpflege seien es 45.000. Auch bei der Bundespolizei und der Steuerverwaltung seien tausende Stellen nicht besetzt.

