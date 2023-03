Die 95. Oscarverleihung soll wieder wie zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie stattfinden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jae C. Hong)

Als Favorit gilt der Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" mit elf Nominierungen. Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist in neun Kategorien nominiert. Der Film von Regisseur Edward Berger nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 ist das erste deutsche Werk, das in der Kathegorie "Bester Film" nominiert wurde.

