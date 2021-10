Die angedrohte Ausweisung des deutschen Botschafters aus der Türkei im Zusammenhang mit dem Fall des Menschenrechtlers Kavala beschäftigt das Auswärtige Amt. Präsident Erdogan hatte bekanntgegeben, dass insgesamt zehn Vertreter westlicher Staaten zu unerwünschten Personen erklärt würden. Betroffen sind unter anderem auch die USA und Frankreich.

Vom Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan habe man zur Kenntnis genommen. Man berate darüber intensiv mit den anderen betroffenen Ländern. Erdogan hatte in einer Rede in der Stadt Eskisehir gesagt, er habe das türkische Außenministerium angewiesen, die Botschafter "so schnell wie möglich" zu unerwünschten Personen zu erklären. Auf diesen Schritt folgt üblicherweise die Ausweisung.



Die Botschafter der betreffenden Staaten hatten Anfang der Woche zur Freilassung von Kavala aufgerufen. Dabei beriefen sie sich auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der Unternehmer, Kulturförderer und Menschenrechtsaktivist Kavala sitzt seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Das türkische Außenministerium nannte die Forderung der Botschafter inakzeptabel und bestellte die Diplomaten bereits Anfang der Woche ein.

Norwegen: Ausweisung wäre nicht gerechtfertigt

Deutschlands Botschafter in Ankara ist seit Oktober 2020 der Diplomat Jürgen Schulz. Außer ihm sind die Botschafterinnen und Botschafter aus den USA, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland sowie Kanada und Neuseeland betroffen.



Schweden, Norwegen und die Niederlande erklärten, bislang keine offizielle Mitteilung von der Türkei erhalten zu haben. Eine Sprecherin des norwegischen Außenministeriums sagte, der Botschafter des Landes habe nichts getan, was eine Ausweisung rechtfertigen würde.

Röttgen: "Außenpolitische Eskalation"

Deutsche Politiker von CDU, FDP und Grünen kritisierten das Vorgehen der Türkei. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Röttgen - CDU - sprach gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" von einer außenpolitischen Eskalation. Präsident Erdogan führe sein Land damit weiter in die Abwendung von Europa und dem Westen.



Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff erklärte, die mögliche Ausweisung von zehn Botschaftern, darunter die Vertreter von Deutschland und vieler Nato-Verbündeter der Türkei, wäre unklug, undiplomatisch und würde den Zusammenhalt des Bündnisses schwächen. Bundestagsvizepräsidentin Roth verlangte Sanktionen. Erdogans skrupelloses Vorgehen gegen seine Kritiker werde zunehmend enthemmt, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Osman Kavala: seit vier Jahren inhaftiert

Der Unternehmer, Kulturmäzen und Menschenrechtsaktivist Osman Kavala sitzt seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Ihm werden vor dem Hintergrund der Gezi-Proteste in der Türkei und des Putschversuchs von 2016 ein Umsturzversuch und Spionage vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht Kavala lebenslange Haft. Seine nächste Gerichtsverhandlung ist für den 26. November angesetzt.

