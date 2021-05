Der deutsche Botschafter in Neu Delhi, Lindner, hat sich besorgt über die Pandemie in Indien geäußert.

Die Lage sei schrecklich und deprimierend, sagte Lindner im ZDF. Die Leute erstickten zum Teil in den Autos, weil sie von einer Klinik zur nächsten unterwegs seien. Laufend würden Hilfeaufrufe in den Sozialen Medien verbreitet - in der Hoffnung auf ein Krankenhausbett oder auf Sauerstoff.



Indien verzeichnet derzeit Tag für Tag Höchstwerte bei der Zahl der Corona-Infektionen. Gestern wurden mehr als 400.000 neue Fälle gemeldet. Zahlreiche Länder haben Unterstützung zugesagt. In Neu Delhi traf inzwischen ein Flugzeug aus Deutschland mit 120 Beatmungsgeräten an Bord ein.

