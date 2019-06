Der deutsche Botschafter in Moskau, von Fritsch, hält es für richtig, die europäischen Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten.

Wer die Sanktionen ohne irgendeine russische Gegenleistung aufheben wolle, müsse sich fragen, ob ihm an einer Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts gelegen sei, sagte der Botschafter im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Es sei richtig gewesen, nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine Sanktionen zu verhängen. Man habe Russland seine Grenzen aufzeigen und gemeinsam als Europäische Union reagieren müssen.



Der Botschafter räumte zugleich ein, dass die Strafmaßnahmen bislang weitgehend wirkungslos geblieben seien. Die beabsichtigte Verhaltensänderung der russischen Führung stehe noch aus. Von Fritsch kritisierte, Moskau habe es versäumt, den Amtsantritt des neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyi für eine Normalisierung des Verhältnisses zu nutzen. Dies sei eine verpasste Chance gewesen.



Von Fritsch ist seit 2014 deutscher Botschafter in Moskau. Ende Juni geht er in den Ruhestand.



