Der deutsche Botschafter in Moskau, von Fritsch, hält es für richtig, die europäischen Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten.

Er sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, wer die Sanktionen ohne irgendeine russische Gegenleistung aufheben wolle, müsse sich fragen, ob ihm an einer Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts gelegen sei.



Unter anderem der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hatte sich für eine Aufhebung ausgesprochen.



Von Fritsch betonte, es sei richtig gewesen, nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine Sanktionen zu verhängen. Man habe Russland seine Grenzen aufzeigen und gemeinsam als Europäische Union reagieren müssen, so der Botschafter. Er räumte zugleich ein, dass die Strafmaßnahmen bislang weitgehend wirkungslos geblieben seien. - Von Fritsch ist seit 2014 deutscher Botschafter in Moskau. Ende Juni geht er in den Ruhestand.