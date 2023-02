Nach Terrorwarnung

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (Leah Millis / Pool Reuters / AP / dpa / Leah Millis)

Wie das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, wurde auch der deutsche Botschafter ins türkische Außenministerium zitiert. Mehrere Auslandsvertretungen haben vor einem Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt und aus Sicherheitsgründen ihre Konsulate geschlossen. Hintergrund sind Schändungen des Korans in mehreren Ländern.

Die türkische Regierung erklärte in Ankara, Deutschland und andere beteiligte Staaten hätten keine Informationen darüber geliefert, die ihre Behauptungen einer Bedrohung untermauert hätten. Außenminister Cavusoglu erklärte, es sei unvereinbar mit Freundschaft und Partnerschaft, wenn die Botschaften das Bild erzeugen wollten, dass in der Türkei eine Terrorgefahr bestehe.

