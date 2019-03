Bundesaußenminister Maas hat die Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela als unverständlich kritisiert. Die Maßnahme verschärfe die Lage und trage nicht zur Entspannung bei, teilte der SPD-Politiker über Twitter mit. Botschafter Kriener werde nun zu Konsultationen nach Deutschland reisen.

Maas fügte hinzu, die deutsche Unterstützung für den selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaido sei ungebrochen. Die venezolanische Regierung hatte Kriener zur unerwünschten Person erklärt, weil er sich in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt habe. Kriener war einer von vier Diplomaten, die Guaido nach einer Auslandsreise am Flughafen der Hauptstadt abgeholt hatten. In Venezuela kämpfen Präsident Maduro und Guaido um die Macht.



Die Behörden in Caracas nahmen außerdem einen US-Journalisten fest. Das Außenministerium in Washington forderte die sofortige Freilassung des Reporters Weddle, der seit Jahren von Venezuela aus unter anderem für ABC News und die Zeitung "Miami Herald" berichtet.