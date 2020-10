Die Autorin Anne Weber wird in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Das gab die Jury soeben in Frankfurt am Main bekannt. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung gilt dem Buch "Annette, ein Heldinnenepos", das nach Ansicht der Juroren der beste deutschsprachige Roman des Jahres ist. Er schildert in Versform die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir.

