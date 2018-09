Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die sechs Finalisten bekannt gegeben.

Demnach sind Maria Cecilia Barbetta, Maxim Biller, Nino Haratischwili, Inger-Maria Mahlke, Susanne Röckel und Stephan Thome auf der sogenannten Shortlist.



"Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen", umschrieb Jurysprecherin Christine Lötscher in Anlehnung an ein berühmtes Zitat von William Faulkner die sechs Bücher. Alle folgten "fabulierend, spekulierend, verspielt" auf ganz unterschiedlichen Spuren der Vergangenheit.



Beim Deutschen Buchpreis wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres prämiert. Der Sieger wird am 8. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse auszeichnet. Er erhält 25.000 Euro. Die restlichen Finalisten bekommen 2.500 Euro.



Vor knapp vier Wochen hatte die Jury unter 199 Titeln eine erste Longlist von 20 Titeln erstellt. Im vergangenen Jahr erhielt der österreichische Schriftsteller Robert Menasse die Auszeichnung für seinen Roman "Die Hauptstadt". Der Preis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben.