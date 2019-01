Die Theater in Deutschland sehen sich laut Ulrich Khuon, dem Präsident des Deutschen Bühnenvereins, immer wieder Angriffen von Seiten der AfD und rechten Gruppierungen ausgesetzt.

Das Hauptmittel seien im Moment dabei Anfragen und Anträge in den Gemeinderäten, und zwar dahingehend, dass man den Theatern finanzielle Förderungen streiche, "wenn sie sich nicht so verhalten, wie das von der Afd gewünscht" sei. "Das heißt eine ausschließlich national, nationalistische Kultur zu vertreten und auf der Bühne abzubilden". In Berlin sei das so unterschiedlichen Theatern wie dem Friedrichstadt-Palast, dem Gorki-Theater und dem Deutschen Theater passiert.

Eine weiteres Mittel seien Störvorgänge. "Die Vorstellungen werden gestört", berichtet Khuon. "Das Mittel der Intervention hat die Afd nicht erfunden, aber es ist schon ein sehr gewalttätiges Mittel."

Künstlerische Freiheit in Gefahr

Weil man im Nationalsozialismus die Erfahrung der Gleichschaltung gemacht habe, habe man danach festgesetzt: "Theater müssen frei sein", so Khuon. Es herrsche in einem bestimmten Rahmen das Primat der künstlerischen Freiheit. "Und das ist nun in Frage gestellt, wenn man verpflichtet wird zu einer bestimmten Richtung".

Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse weiter verändern, und die Afd irgendwo den Ministerpräsidenten stellen würde, dann würden sich diese "Forderungen, Gängelungen oder Bevormundungen" steigern, befürchtet Khuon. "Und deswegen muss man jetzt schon so laut sagen, was da passiert."

