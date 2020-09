2017 wurde der Wettbewerb erstmals vom Deutschen Musikrat, international und unter großer medialer Aufmerksamkeit ausgetragen. Die Teilnehmer müssen ihre Fähigkeiten in den Gattungen Oper und Konzert gleichermaßen unter Beweis stellen – ein Alleinstellungsmerkmal. Mit 34.000 Euro Preisgeld und umfangreichen Fördermaßnahmen zählt der Deutsche Dirigentenpreis zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Dirigenten in Europa. 2019 konnte sich Julio García Vico gegen insgesamt 90 andere Kandidaten und in der Endrunde gegen Gábor von Hontvári und Chloé van Soeterstède durchsetzen. Für den Ungarn und die Französin bedeuteten der 2. und der 3. Preis ebenfalls einen Karriereschub. Was hat sich für die Preisträger seit dem Wettbewerb verändert? Und wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf eine junge Dirigentenkarriere aus? Ein Rückblick auf das Finale und das erste Jahr danach.

Wolfgang Amadeus Mozart

"Alla bella Despinetta"

aus: "Così fan tutte". Opera buffa in 2 Akten, KV 588

Dirigat: Julio García Vico

Felix Mendelssohn Bartholdy

"Die Hebriden". Konzertouvertüre Nr. 2 h-Moll, op. 26

Dirigat: Chloé van Soeterstède

Giuseppe Verdi

"Bella figlia dell'amore"

aus: "Rigoletto". Melodramma in 3 Aufzügen

Dirigat: Gábor von Hontvári

Carl Maria von Weber

Ouvertüre (Ausschnitt)

aus: "Der Freischütz". Romantische Oper in 3 Aufzügen, J 277

Dirigat: Julio García Vico

Gürzenich-Orchester Köln

WDR Sinfonieorchester

Mitglieder des Ensembles und des Opernstudios der Oper Köln

Aufnahmen vom 18.10.2019 aus der Kölner Philharmonie