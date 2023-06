Film

Deutscher Dokumentarfilmpreis 2023 mit zwei Hauptpreisträgern

In Stuttgart ist der Deutsche Dokumentarfilmpreis 2023 verliehen worden. Den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis teilen sich hälftig die Regisseurin Lea Najjar für ihren Film „Kash Kash - Without Feathers We Can't Live“ sowie Mila Teshaieva und Marcus Lenz für „When Spring Came to Bucha“.

30.06.2023