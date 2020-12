Deutscher EU-Ratsvorsitz Eine Pandemie, die alles dominierte

Deutschland hat eine Corona-dominierte EU-Ratspräsidentschaft bewältigt, kommentiert Bettina Klein. Aber nicht alles sei in dem Jahr gelungen: Am schmerzlichsten steche heraus, dass es in der Asyl- und Migrationspolitik keinen wirklichen Fortschritt gab.

Ein Kommentar von Bettina Klein

