Deutscher EU-Ratsvorsitz Eine Pandemie, die alles dominierte Ein Kommentar von Bettina Klein

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Johanna Geron)

Deutschland hat eine Corona-dominierte EU-Ratspräsidentschaft bewältigt, kommentiert Bettina Klein. Aber nicht alles sei in dem Jahr gelungen: Am schmerzlichsten steche heraus, dass es in der Asyl- und Migrationspolitik keinen wirklichen Fortschritt gab.

Die EU kann von Glück sagen, dass es zufälligerweise Deutschland war, dessen Ratspräsidentschaft ins Krisenjahr 2020 fiel. Die Hoffnungen auf ein großes, wirtschaftlich starkes Land mit viel europäischer Erfahrung haben sich bestätigt – zumindest wenn es die coronabedingten Krisen betraf, die Deutschland zu meistern hatte.

Mit der deutsch-französischen Einigung auf den Recovery Plan im Mai war der Grundstein gelegt. Es bedurfte dann noch zweier Gipfel im Juli und im Dezember mit mehreren Nachtsitzungen, bis der nächste mehrjährige EU-Haushalt und der Wiederaufbauplan unter Dach unter Fach waren – und zwar einschließlich eines Rechtsstaatsmechanismus, der die Vergabe von Geldern erstmals an rechtliche Bedingungen knüpft.

Was liegengeblieben ist

Lange hatte die Bundesregierung gebangt, die eigentlichen Themen könnten durch den Haushaltsstreit und den Brexit an den Rand gedrängt werden. Dann war es jedoch eine Pandemie, die alles dominierte und eine Corona-Präsidentschaft erzwang. Deutschland hat Europa den Gefallen getan, diese Aufgabe anzunehmen und sie professionell und klaglos zu bewältigen.

Natürlich sind Dinge liegen geblieben. Am schmerzlichsten sticht für viele heraus, dass es in der Asyl- und Migrationspolitik keinen wirklichen Fortschritt gab. Doch wurden die Erwartungen von Anfang und gedämpft. Zu weit liegen die Interessen von 27 Staaten bei diesem Thema auseinander, als es dass es in diesem Jahr einen Kompromiss hätte geben können.

Dennoch argumentiert Berlin, man habe zumindest wieder Leben in die Diskussion gebracht und den Zug aufs richtige Gleis gesetzt. Ob und wann der Zug jedoch mal im Ziel ankommen wird, sprich wieviel weitere Ratspräsidentschaften noch für eine Asylreform benötigt werden, ist vollkommen ungewiss.

Hohn und ein Pyrrhus-Sieg

Auch bei einem anderen Thema lief es zunächst nicht so, wie erhofft. Eigentlich hatte es nicht eine Corona- sondern eine China-Präsidentschaft werden sollen. Das Ziel, ein Investitionsabkommen zu schließen, hatte sich die Bundesregierung ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt. Doch dann kam die Pandemie. An deren Ausbreitung die Vertuschung durch chinesische Behörden zu Beginn einen erheblichen Anteil hatte. Viele Treffen und ein prestigeträchtiger Gipfel mussten abgesagt werden.

Manche unkten, COVID-19 habe die Kanzlerin vor einer unsäglichen Blamage bewahrt, dem Ausrollen des roten Teppichs für den chinesischen Staats- und Parteichef. Mit der Grundsatzeinigung heute am vorletzten Tag der Ratspräsidentschaft kann die deutsche Ratspräsidentschaft doch noch diesen Erfolg für sich verbuchen. Entgegen der Kritik vieler China-Experten und deutlicher Stimmen aus dem Europäischen Parlament. Das diesem Abkommen zustimmen muss. Es klingt eher nach Hohn und einem Pyrrhus-Sieg – anstatt nach dem I-Tüpfelchen auf der ansonsten erfolgreichen deutschen Ratspräsidentschaft.

