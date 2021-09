Talker Markus Lanz, Moderatorin Andrea Kiewel und Showmaster Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.

Lanz setzte sich bei der Verleihung mit seiner nach ihm benannten ZDF-Talkshow in der Kategorie "Beste Information" durch. Kiewel erhielt die Auszeichnung als beste Einzel-Moderation in der Unterhaltung für den "ZDF-Fernsehgarten". Winterscheidt gewann mit seiner Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) in der Sparte der Unterhaltungsshows. Zudem wurde er mit zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf für "Joko & Klaas - Live: Pflege ist #NichtSelbstverständlich" (ProSieben) geehrt. Ende März hatten die beiden Moderatoren ihren Sender dazu bewegt, den Alltag einer Pflegekraft in Echtzeit zu zeigen.



Als beste Schauspielerin wurde Petra Schmidt-Schaller ausgezeichnet, bester Schauspieler wurde Sascha Alexander Gersak. Beide waren in dem Mehrteiler "Die Toten von Marnow" (ARD) zu sehen gewesen. Bei Gersak floss zudem seine Leistung in "Polizeiruf 110: Der Verurteilte" (ARD) in die Entscheidung ein.



Eine kleine Überraschung gab es bei den Comedy- und Late-Night-Shows. Am Ende lag dort "Freitagnacht Jews" (WDR) mit Daniel Donskoy vorne - und ließ die länger etablierten Satire-Kräfte Carolin Kebekus ("Die Carolin Kebekus Show", ARD) und Jan Böhmermann ("ZDF Magazin Royale") hinter sich.



Der Deutsche Fernsehpreis wird seit dem Jahr 1999 für hervorragende Leistungen beim Fernsehen verliehen. Gestiftet wird er von RTL, ZDF, Sat.1, ARD und der Deutschen Telekom. In diesem Jahr lag die Federführung bei RTL. Der Sender inszenierte die Verleihung als große Open-Air-Gala am Kölner Tanzbrunnen, einem Areal am Rhein mit Blick auf den Dom.

