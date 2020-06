Der Deutsche Fernsehpreis würdigt die Corona-Berichterstattung mit einem Sonderpreis.

Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Information" gehe senderübergreifend an die Redaktionen der Nachrichten- und vertiefenden Sondersendungen. Der Jury-Vorsitzende Bauer sagte in Köln, das Gremium verstehe den Sonderpreis ausdrücklich als Verpflichtung zu Qualitätsjournalismus im digitalen Medienzeitalter. Die Coronakrise habe gezeigt, wie hoch das Informationsbedürfnis der Menschen sei und wie glaubwürdiger Journalismus bei der Orientierung helfen könne.



Die Preisträger sind die leitenden Redakteure und Redakteurinnen von Nachrichten- und Sondersendungen bei ARD, ZDF, RTL, Prosieben, Sat.1 und ntv.