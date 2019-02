Der ARD-Zweiteiler "Gladbeck" ist bei der 20. Verleihung der Deutschen Fernsehpreise mehrfach ausgezeichnet worden.

Der Film über das Geiseldrama von 1988 erhielt in Düsseldorf die Preise in den Kategorien "Bester Mehrteiler" und "Bester Schnitt". Zudem wurde Schauspieler Albrecht Schuch als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Die Preise für die beste Drama-Serie und die beste Regie erhielt die ZDF-Arte-Produktion "Bad Banks". Die Auszeichnung für die beste Hauptdarstellerin ging an Vicky Krieps für ihre Rolle in der Sky-Serie "Das Boot". Bei den Filmen setzte sich "Aufbruch in die Freiheit" durch. Die ZDF-Produktion behandelt das Thema Abtreibung und spielt in den 70er Jahren.



Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von ARD, ZDF, RTL und Sat1 vergeben.