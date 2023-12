Der Begriff "Oscar" ist lediglich ein Spitzname für den Academy Award (Pixabay / Gia Knigh)

Das Drama von Regisseur Ilker Çatak schaffte es in der Kategorie bester ausländischer Film auf die Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten. 88 Länder hatten sich beworben. Wie die Oscar-Akademie in Los Angeles weiter mitteilte, kam auch der deutsche Regisseur Wim Wenders mit "Perfect Days" in die Vorauswahl. Sein in Tokio gedrehter Film geht für Japan in das Rennen um den Auslands-Oscar.

Von der Shortlist mit 15 Kandidaten werden am 23. Januar fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Verleihung der Oscars findet am 10. März 2024 statt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.