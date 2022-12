Eine "Golden Globe"-Trophäe (Chris Pizzello / Invision / AP / dpa / Chris Pizzello)

Das Drama von Regisseur Edward Berger ist demnach ein Kandidat in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film". Die Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 schildert das Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Die Hauptrolle in "Im Westen nichts Neues" spielt der Österreicher Felix Kammerer. Zuletzt ging der Golden Globe als bester Auslandsfilm 2018 mit dem NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin nach Deutschland.

Die irische Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" geht mit acht Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Auch die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once", die Hollywood-Satire "Babylon" und Steven Spielbergs autobiografisches Drama "The Fabelmans" haben mehrere Gewinnchancen. Unter anderem "Avatar: The Way of Water" und "Top Gun: Maverick" konkurrieren um den Preis für das beste Drama.

Die Golden Globes gelten als die zweitwichtigsten US-Filmpreise nach den Oscars. Die Auszeichnungen des "Verbands der Auslandspresse" in 27 Film- und Fernsehkategorien sollen am 10. Januar vergeben werden. Die "Hollywood Foreign Press Association" war im vorigen Jahr wegen mangelnder Diversität sowie Sexismus-, Mobbing- und Korruptionsvorwürfen heftiger Kritik ausgesetzt. Seitdem hat die HFPA Reformen eingeleitet, den Mitgliederkreis vergrößert und vielfältiger gemacht. Der Sender NBC will die 80. Trophäen-Vergabe im Januar nun wieder live ausstrahlen.