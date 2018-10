Der Deutsche Filmmusikpreis geht in diesem Jahr an die Komponisten Martina Eisenreich und Ralf Wienrich.

Eisenreich erhalte die Auszeichnung für ihre Musik zum "Tatort: Waldlust", teilten die Veranstalter bei der Verleihung in Halle an der Saale mit. Wienrich werde

für die Musik aus dem ZDF-Film "Spreewaldkrimi - Zwischen Tod und Leben" geehrt.



Der Preis in der Kategorie "Bester Song im Film" geht an den aus Sachsen-Anhalt stammenden Komponisten Mario Schneider für den Titel "Räuber und Gangster" aus der Kinderserie "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs".



Der Komponist und Musiker Peter Gotthardt wurde mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.