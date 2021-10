Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" hat bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises die Goldene Lola als bester Spielfilm erhalten.

Regisseurin Maria Schrader wird damit von der Deutschen Filmakademie mit der höchsten Auszeichnung geehrt. Sie beschreibt in der Komödie die Liebe zu einem Roboter. Insgesamt konkurrierten sechs Filme um den wichtigsten Deutschen Filmpreis, unter anderem auch die Buchverfilmung "Schachnovelle", die Geheimdienstsatire "Curveball – Wir machen die Wahrheit“ sowie die politischen Dramen "Und morgen die ganze Welt" und "Je suis Karl". Schrader wurde auch als beste Regisseurin und gemeinsam mit ihrem Co-Autor Schomburg für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Für die beste weibliche Hauptrolle erhielt Maren Eggert den Deutschen Filmpreis für ihre Darbietung in "Ich bin dein Mensch", der beste männliche Hauptdarsteller war nach Ansicht der Akademie Oliver Masucci in "Enfant Terrible". Den diesjährigen Ehrenpreis erhielt Senta Berger.



Die Verleihung in Berlin fand erstmals in der Corona-Pandemie wieder vor großem Publikum statt. Rund 1.200 Menschen waren eingeladen, mussten sich aber vorab auf eine Corona-Infektion testen lassen.



Hier noch die übrigen Preisträgerinnen und Preisträger:



BESTER DOKUMENTARFILM

"Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth



BESTER KINDERFILM

"Die Adern der Welt" von Byambasuren Davaa



BESTE WEIBLICHE NEBENROLLE

Lorna Ishema "Ivie wie Ivie"



BESTE MÄNNLICHE NEBENROLLE

Thorsten Merten "Curveball - Wir machen die Wahrheit"



BESTE KAMERA/BILDGESTALTUNG

Hanno Lentz "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"



BESTER SCHNITT

Claudia Wolscht "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"



BESTES SZENENBILD

Julian R. Wagner "Tides"



BESTES KOSTÜMBILD

Tanja Hausner "Schachnovelle"



BESTES MASKENBILD

Sabine Schumann "Tides"



BESTE FILMMUSIK

Lorenz Dangel "Tides"



BESTE TONGESTALTUNG

Pascal Capitolin und Richard Borowski

"A Symphony Of Noise"



BESTE VISUELLE EFFEKTE

Denis Behnke für "Tides"



BESUCHERSTÄRKSTER FILM

"Nightlife" von Simon Verhoeven

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.