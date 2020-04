Das Drama "Systemsprenger" hat beim Deutschen Filmpreis die Goldene Lola gewonnen.

Der Film erhielt zahlreiche weitere Auszeichnungen. Für ihre Hauptrolle erhielt Helena Zengel eine "Lola". Die Elfjährige spielt ein Mädchen, das zu Gewaltausbrüchen neigt. Der Schauspieler Albrecht Schuch wurde für seine Rolle als Sozialarbeiter in dem Film als bester Schauspieler gewürdigt, Nora Fingscheidt für die beste Regie. "Systemsprenger" gewann auch den Drehbuchpreis. Die Ehrung als bester Kinderfilm ging an die Literaturverfilmung "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" von Caroline Link.



Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche. Die etwa 2.000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie haben über die meisten der Gewinner abgestimmt. Die Preisträger wurden diesmal nicht bei einer Gala in Berlin, sondern in einer Fernsehsendung bekanntgegeben.