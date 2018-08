Der Deutsche Fischereitag erörtert heute in Lübeck unter anderem mögliche Folgen des Brexit für die Branche.

Der Deutsche Hochseefischerei-Verband befürchtet, dass Großbritannien den EU-Staaten nach dem Austritt aus der Union die Einfahrt in die britische 200-Meilen-Zone verwehren könnte. Die Verhandlungsführer in Brüssel müssten diese Frage deshalb mit Großbritanniens Zugang zum europäischen Markt verknüpfen, hieß es. Die rund 250 Vertreter aus Fischerei, Politik und Wissenschaft wollen außerdem über Probleme von Binnenschiffern mit Kormoranen, Reihern und Ottern sprechen. Ein weiteres Thema des dreitägigen Treffens ist ein drohender Stopp der Heringsfischerei in der Ostsee.