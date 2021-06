Die Wahl der Personalberaterin Irina Kummert zur Vorsitzenden der Ethikkommission hat beim Deutschen Fußball-Bund neue Turbulenzen ausgelöst.

Wie der DFB mitteilte, haben die übrigen Mitglieder der Kommission nach der Abstimmung ihren Rücktritt erklärt. Zu den Gründen lagen zunächst keine Angaben vor. Dem DFB zufolge sollen Kummert und der Büroleiter der Kommission nun so schnell wie möglich unabhängige Vorschläge für eine Neubesetzung des Gremiums unterbreiten - die das Präsidium akzeptieren werde. Die Ethikkommission müsse so schnell wie möglich handlungsfähig werden.



In geheimer Abstimmung hatten sieben der zwölf Präsidiumsmitglieder für Kummert votiert. Sie ist auch Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft und tritt beim DFB die Nachfolge des im vergangenen Oktober verstorbenen SPD-Politikers Oppermann an.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.