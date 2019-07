Deutscher Hockey-Bund Neue Präsidentin will „aufräumen“

Carola Meyer ist die erste Präsidentin an der Spitze des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Ende Mai setzte sie sich auf der Mitgliederversammlung gegen den in die Kritik geratenen Amtsinhaber Wolfgang Hillmann durch. In einem anonymen Brief war vorher unter anderem von einem System der Angst im DHB die Rede.

Carola Meyer im Gespräch mit Astrid Rawohl

