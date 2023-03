Nina Hoss bei einer Pressekonferenz beim Filmfestival Les Arcs im Dezember 2019 (picture alliance / abaca / Marechal Aurore)

Als beste Interpreten wurden die Schauspielerin Nina Hoss für ihre Lesung von Dörte Hansens Bestseller "Zur See" und ihr Kollege Max von Pufendorf für seine Leistung bei der Vertonung des Romans "Ich ist ein anderer" vom norwegischen Autor Jon Fosse ausgezeichnet. Mohamed Amjahid bekam den Preis in der Kategorie "Bester Podcast" für "17 Tage Scheitern - wie Freiwillige in Afghanistan aushalfen". In der Sparte "Bestes Kinderhörbuch" gewann Jona Mues mit ihrer Lesung des Fantasyromans "Sansaria".

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.