Ein Soldat steigt aus einem Schützengraben. (AFP / FADEL SENNA)

Das teilte eine Freiwilligenbrigade in der Ukraine mit. Neben dem Deutschen seien drei Männer aus den Niederlanden, Frankreich und Australien ums Leben gekommen. Zu den Umständen ihres Todes wurden keine Angaben gemacht. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, die deutsche Botschaft in Kiew bemühe sich um Aufklärung und stehe mit den ukrainischen Stellen in Kontakt, die die Nachricht verbreitet hätten.

In der Ukraine kämpfen zahlreiche Freiwillige, etwa aus Dänemark, Israel, Polen, Kroatien und Großbritannien. Nach einem entsprechenden Aufruf von Präsident Selenskyj Ende Februar hatten sich rund 20.000 Freiwillige aus aller Welt gemeldet.

