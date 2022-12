Die EU hatten 2017 ein umfassendes Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur beschlossen. (Télam/telam/dpa)

DIHK-Präsident Adrian sagte, der russische Krieg in der Ukraine zeige, wie wichtig enge und vertrauensvolle internationale Partnerschaften für die deutsche Wirtschaft seien. Er forderte die Bundesregierung auf, sich in Gesprächen mit der neuen Regierung um Präsident Lula für eine rasche Ratifizierung einzusetzen. Mit dem Abkommen könne man die Rohstoffknappheit in Europa mildern und die Lieferketten deutscher Unternehmen diversifizieren, sagte Adrian.

Die EU und Mercosur hatten sich 2019 nach fast 20 Jahren Verhandlungen auf die Bildung der größten Freihandelszone der Welt verständigt. Zum Mercosur gehören neben Brasilien noch Argentinien, Uruguay und Paraguay. Der Mercosur ist einer der größten Wirtschaftsräume der Welt. Der designierte Präsident Lula soll am 1. Januar vereidigt werden. Sein Vorgänger Bolsonaro galt unter anderem wegen seiner Abholzungspolitik im Regenwald als unerwünschter Partner.

Europäische Landwirte befürchten, dass sie dem Wettbewerb mit den Agrargroßmächten in Südamerika nicht gewachsen sind. Verbraucherschützer kritisieren, dass die hohen Standards in Europa abgesenkt werden könnten.

