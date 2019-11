Frank Überall bleibt Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV).

Der Medienwissenschaftler wurde bei einem Verbandstreffen in Berlin von 80 Prozent der rund 220 Delegierten bestätigt. Der in Köln ansässige Überall hatte keinen Gegenkandidaten. Der DJV sprach auf Twitter von einem "exzellenten Wahlergebnis". Der Dozent der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln ist seit vier Jahren Vorsitzender des größten deutschen Journalistenverbandes. Vor zwei Jahren war er mit 85 Prozent wiedergewählt worden. Der DJV hat nach eigenen Angaben rund 33.000 Mitglieder.