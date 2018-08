Der Deutsche Journalistenverband DJV hat eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert.

Die Partei stelle sich offensiv gegen das Grundrecht der Pressefreiheit, erklärte der Bundesvorsitzende des DJV, Überall. Anlass ist eine Facebook-Mitteilung des AfD-Kreisverbands im hessischen Hochtaunuskreis, in dem nach DJV-Angaben indirekt zur Gewalt gegen Verlage und Funkhäuser aufgerufen wurde. Die Polizei sieht in dem betreffenden Post keinen Rechtsverstoß. Überall verwies auch darauf, dass die AfD mehrfach Journalisten von Parteitagen ausgeschlossen hatte. Es gebe in der Partei systematische Versuche, Medien und Journalisten zu diskreditieren, sagte er.