Der frühere Regensburger Bischof und jetzige hohe Vatikan-Richter sprach in einem Interview davon, dass hinter Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie eine finanzkräftige Elite stecken würde. Diese wolle die Gelegenheit nutzen, um die Menschen gleichzuschalten und einen Überwachungsstaat zu etablieren.

Müller bestätigte der Deutschen Presse-Agentur per E-Mail die Echtheit des Interviews, über das in der vergangenen Woche das katholisch-konservative "Sankt Bonifatius Institut" aus Österreich berichtet hatte. Der Vatikan reagierte bisher nicht darauf. Die Deutsche Bischofskonferenz drückte ihre Verwunderung aus. Man gehe davon aus, dass Müller in dem Interview als Privatperson spreche, hieß es.

