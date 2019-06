Teilnehmer des Evangelischen Kirchentages haben ein eigenes Rettungs-Schiff der Kirche für Mittelmeer-Flüchtlinge gefordert.

In einer Online-Petition wird an die Evangelische Kirche in Deutschland appelliert, selbst ein Schiff ins Mittelmeer zu schicken. Die Forderung war auf dem Kirchentag in Dortmund mit großer Mehrheit beschlossen worden. Es reichte nicht mehr, die Arbeit der NGOs bei der Seenotrettung im "tödlichsten Gewässer der Welt" finanziell zu unterstützen, sagte der Mit-Initiator und Grünen-Politiker Giegold. Ein Schiff der Kirche werde in Ländern wie Italien oder Malta vermutlich auch nicht so leicht festgesetzt wie die NGO-Schiffe.



Die Evangelische Kirche Deutschland erklärte, dass sie sich mit der Forderung beschäftigen will. Grundsätzlich unterstütze man das Anliegen der Resolution.