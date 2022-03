Guter Kontakte in die Politik: Aus der Freundschaft mit Wladimir Putin macht der russische Dirigent Waleri Gergijew keinen Hehl, nun muss er die Münchner Philharmoniker verlassen. (Imago / ITAR-TASS / Mikhail Klimentyev)

Geschäftsführer Zimmermann sagte dem MDR-Hörfunk, ein Künstler müsse sich nicht dazu erklären, wie er zu Staatschef Putin stehe. Das verlange man von anderen Berufsgruppen auch nicht. Eine Grenze sei jedoch an dem Punkt erreicht, an dem sich jemand in die politische Propaganda einspannen lasse. Die Suspendierung des Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Waleri Gergijew, bewertete Zimmermann als richtig. Gergijew sei Teil von Putins Propaganda-Apparat.

Die Stadt München hatte sich jüngst von Gergijew getrennt. Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf setzte gestern ihre Zusammenarbeit mit russischen Kulturinstitutionen aus. Die Sächsische Staatsoper Dresden betonte, weiter mit Künstlern aus Russland kooperieren zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.