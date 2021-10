Wegen der steigenden Energiepreise fordern mehrere Verbände in Deutschland Entlastungen für einkommensschwache Haushalte.

Ohne ein Gegensteuern der künftigen Regierung drohe eine Nebenkosten-Explosion, erklärte der Deutsche Mieterbund. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband erklärte, in Deutschland gebe es die höchsten Strompreise in Europa. Mieterinnen und Mieter litten zudem unter den aktuellen Preissprüngen auf dem Öl- und Gasmarkt und müssten zugleich die volle CO2-Preis-Umlage für Heizung und Warmwasser zahlen. Der Eigentümerverband Haus & Grund verlangte eine Steuersenkung beim Gas und schlug vor, die CO2-Bepreisung für die kommenden sechs Monate - also die Heizperiode - ganz auszusetzen. Jetzt sei nicht die Stunde, mit Steuern die Staatskasse zu füllen, erklärte Verbandspräsident Warnecke. Jetzt sei die Stunde, den Menschen durch den Winter zu helfen.

