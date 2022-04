Im Deutschen Pavillon hat die Künstlerin Maria Eichhorn Wände und Boden geöffnet. (picture alliance/dpa)

Eichhorn legte für ihre Arbeit die bauliche Substanz und damit die Geschichte des von den Nazis in faschistischer Architektur umgestalteten Gebäudes frei. Kulturstaatsministerin Keul sagte, die Biennale sei in Zeiten eines Krieges mitten in Europa auch ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Solidarität, das von Kunst und Kultur ausgehen könne.

Offiziell öffnet die 59. Biennale ihre Tore von morgen an bis zum 27. November. Sie gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.