Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe hat die Politik aufgefordert, Einrichtungen und Personal in der Corona-Pandemie stärker zu unterstützen.

Bundesgeschäftsführer Wagner sagte beim Deutschen Pflegetag in Berlin, bisher sei nicht vorgesehen, dass die Kosten für den zusätzlichen Aufwand zur Durchführung von Corona-Schnelltests voll übernommen würden. Wichtig sei auch, Tests von Pflegefachkräften vorrangig auszuwerten. Langfristig forderte Wagner tiefgreifende Weichenstellungen für den Pflegebereich. Die schlechte Personalausstattung in vielen Einrichtungen mache Beschäftigte krank und treibe sie aus dem Beruf.



Bundeskanzlerin Merkel hob den Schutz Pflegebedürftiger in der Corona-Pandemie hervor. Dies habe höchste Priorität, sagte die CDU-Politikerin bei der Konferenz. Dabei brauchten Pflegebedürftige neben einer guten gesundheitlichen Versorgung auch Zuwendung, vor allem von Angehörigen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.