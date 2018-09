Der Deutsche Presserat hat Politik und Sicherheitsbehörden an ihre besondere Verantwortung für die Gewährleistung der Pressefreiheit erinnert.

Die deutsche Verfassung weise der Presse einen hohen Rang zu, weil die Demokratie ohne unabhängige, an ethische Grundwerte gebundene Beobachtung durch Medien nicht lebensfähig sei, heißt es in einer vom Plenum des Presserates verabschiedeten Erklärung. Daraus ergebe sich ein Anspruch von Journalisten

auf Schutz bei der Ausübung ihrer Arbeit durch die Sicherheitsbehörden. Das Recht auf ungehinderte Beobachtung sei kein Anspruch, den sie selbst gegen den Staat durchsetzen müssten. Hintergrund für die Erklärung des Presserats sind jüngste Fälle von Behinderungen journalistischer Arbeit bei Demonstrationen.



Laut einer Untersuchung des in Leipzig ansässigen Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit ist die Zahl der Angriffe auf Journalisten in Deutschland in diesem Jahr deutlich gestiegen. Bis Mitte September habe es mindestens 22 tätliche Übergriffe gegeben; 2017 waren es nur fünf. Fast alle Taten ereigneten sich demnach im Umfeld von rechten oder rechtsextremen Demonstrationen und Veranstaltungen.