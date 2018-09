Der stellvertretende Sprecher des Deutschen Presserats, Protze, kritisiert die Kommunikationsstrategie der Polizei in sozialen Netzwerken.

Protze sagte im Deutschlandfunk (Audio), Polizeimitteilungen beispielweise auf Twitter unterliegen keiner Ethik. So sei es höchstproblematisch, dass die Polizei in sozialen Netzwerken stets die Nationalitäten mutmaßlicher Täter nenne. Das sei ein gewichtiges Problem für die Gesellschaft und fördere die Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen. Das wiederum gefährde den Zusammenhalt der Gesellschaft als Ganzes. Früher habe die Polizei ihre Meldungen an die Medien gegeben, die wiederum entschieden hätten, welche Informationen ethisch vertretbar an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Laut Protze kommunizierten die Sicherheitsbehörden nun direkt mit der Öffentlichkeit - und agierten selbst wie Medien. Daher müssten sie sich eigentlich auch an die Grundsätze und Leitlinien der Medienarbeit richten - und Nationalitäten von mutmaßlichen Tätern nur nennen, wenn sie für das Wesen der Tat von Bedeutung sind.