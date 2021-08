Der Lokalsender Radio Wuppertal erhält für seine Berichterstattung zur Hochwasserkatastrophe im Juli einen Sonderpreis des Deutschen Radiopreises.

Das teilte der federführende Norddeutsche Rundfunk mit. Der Beirat zeichne den privaten Sender für seinen "herausragenden Einsatz in der Nacht der Flutkatastrophe" aus. Radio Wuppertal habe entschieden, so lang es geht auf Sendung zu bleiben, bis im Studio buchstäblich die Lichter ausgegangen seien. Das besondere Engagement der Kolleginnen und Kollegen verdeutliche die große Nähe und Aktualität des Mediums Radio für die Menschen in seiner Region und stehe für die Leidenschaft und Aktualität einer gesamten Branche. Der Deutsche Radiopreis 2021 wird am 2. September bei einer Gala in Hamburg verliehen.

