Der Autor und Publizist Jürgen Kaube ist für sein Werk "Hegels Welt" mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wurde zum ersten Mal vergeben. Die Jury erklärte, Kaube räume in seiner Biografie über Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit dem Genre der Heldenerzählung gründlich auf. Er schildere den Philosophen so elegant wie ironisch als Mann, der die Widersprüche der Umbruchzeit um 1800 wahrnehme, durchdenke, und doch auch immer wieder ihr revolutionäres Potenzial verkenne.



Mit dem Sachbuchpreis wird ein herausragendes, in deutscher Sprache verfasstes Werk ausgezeichnet, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.