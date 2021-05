Mit dem Deutschen Schulpreis sind in diesem Jahr sieben Schulen ausgezeichnet worden, die besondere Konzepte für die Corona-Zeit entwickelt haben.

Dabei ging es um Themen wie Bildungsgerechtigkeit, Digitalisierung, indiviuelle Förderung und bessere Teamarbeit. Die Preise gingen an Schulen in Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Sie erhalten jeweils 10.000 Euro. Weitere elf Finalisten bekommen je 5.000 Euro.



Bundespräsident Steinmeier sagte bei der Verleihung des Schulpreises, die Pandemie habe kreative Stärken hervorgebracht. Viele Konzepte wiesen über die Zeit der Pandemie hinaus. Allerdings seien auch Schwächen im deutschen Bildungssystem zutage getreten. So sei es nach wie vor bitter, dass der Bildungserfolg so stark von der Herkunft der Kinder und den finanziellen Möglichkeiten der Familien abhänge. Die Bundesrepublik sei nicht da, wo sie sein sollte. Steinmeier betonte, an der Bildung dürfe nicht gespart werden.



Der Deutsche Schulpreis wird von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung verliehen - gemeinsam mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe.



Eine Reportage über eine ausgezeichnete Schule aus Hamburg finden Sie hier.

