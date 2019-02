Die Deutschen haben im vergangenen Jahr 5,3 Milliarden Euro gespendet.

Das ist im Vergleich zu 2017 ein leichtes Plus. Reduziert hat sich allerdings die Zahl der Spender. Gaben im Vorjahr noch 21,3 Millionen Menschen Geld für wohltätige Zwecke, waren es zuletzt nur noch 20,5 Millionen - so wenige wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005.



Fast drei Viertel aller Spenden flossen den Angaben zufolge in die humanitäre Hilfe. Zuwächse verzeichneten vor allem die Bereiche Umwelt- und Naturschutz.