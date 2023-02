Ein Kriminologe während der Untersuchungen an einem Massengrab im ukrainischen Butscha im veergangfenen April. (Imago/ZUMA Wire/Carol Guzy)

Der in dem Land ermittelnde Jurist sagte der Deutschen Presse-Agentur, solche Indizien seien unter anderem, dass die russischen Führung der Ukraine das Existenzrecht abspreche, den Staat als künstliches Gebilde ansehe und eine Eigenständigkeit des ukrainischen Volkes verneine. Ein weiterer Hinweis seien Berichte über eine Umerziehung von Kindern in den von Russland besetzten Gebieten. Insgesamt spreche derzeit aber nicht viel dafür, dass man einen Völkermord nachweisen könne. Bei einem solch starken Vorwurf müsse man sehr vorsichtig sein. Hofmann ist Teil eines Ermittlerteams zur Aufdeckung von Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Die ukrainische Führung bezichtigt Russland regelmäßig des Völkermords und strebt die Einrichtung eines internationalen Sondertribunals an. Die Ukraine und Russland gehören nicht zu den Mitgliedsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.