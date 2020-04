Der Deutsche Städtetag hat vor zu großer Zögerlichkeit bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen gewarnt.

Städtetagspräsident Jung sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es stimme zwar, dass man nicht zu forsch sein dürfe. Nötig sei aber auch eine klare Perspektive, etwa für die Öffnung von Spielplätzen. Jung nahm damit Bezug auf Kritik von Bundeskanzlerin Merkel, die vor zu vielen Lockerungen gewarnt hatte.



Jung sagte, man spüre in den Städten, dass die große Mehrheit der Menschen geduldig sei, aber sich auch nach einer stufenweisen Rückkehr zur Normalität sehne. Wenn Bund und Länder sich für oder gegen bestimmte Lockerungen entscheiden, müssten sie sagen, an welchen Zielen und Maßstäben sie sich dabei orientieren, so der Städtetagspräsident.