Die ostdeutschen Städte fordern vom Bund mehr Klarheit, wie die Strukturfolgen des geplanten Kohleausstiegs bewältigt werden sollen.

Das Ausstiegsprogramm mit 40 Milliarden Euro sei von den Zielsetzungen her klug, aber noch nicht finanzpolitisch hinterlegt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, in Neubrandenburg. Bisher stünden lediglich 500 Millionen Euro bis 2023 fest. Kommunen benötigten aber langfristige Planungssicherheit - etwa um festlegen zu können, wo eine Schienenanbindung hin müsse oder Unternehmen angesiedelt würden.



Zur verbandsinternen Arbeitsgruppe der Ost-Städte gehören 23 Kommunen, die sich zum Teil auch in den Kohlegebieten in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt befinden.