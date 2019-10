Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, hat eine fairere Lastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen angemahnt.

Die Kommunen seien oftmals am Ende der Fahnenstange und müssten bezahlen, was andere bestellt hätten, sagte Jung im Deutschlandfunk (Audio). Der Leipziger Oberbürgermeister betonte, dass bei Entscheidungen über den Finanzausgleich immer alle drei Ebenen mit am Tisch sitzen sollten. Jung verwies zum einen auf die zahlreichen verschuldeten Kommunen. Hier sei man sehr froh, dass Bundesfinanzminister Scholz einen Schuldenschnitt angeboten habe. Zum anderen müsse man vor allem über Sozialausgaben reden, damit die Kommunen nicht noch einmal in so eine Situation gerieten. Jung nannte als Beispiele den Klimaschutz, Asylfragen oder den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Vieles, was vom Bund beschlossen werde, bleibe bei den Kommunen liegen.



Der Städtetagspräsident warnte auch vor Anschubfinanzierungen. Diese würden oft mit der Zeit abgeschmolzen und dann bleibe man vor Ort auf den Mehrkosten sitzen. Das Systen sei nicht schlüssig und müsse neu geklärt werden.