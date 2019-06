Der Deutsche Städtetag hat Milliardeninvestitionen für den Ausbau der kommunalen Verkehrssysteme gefordert.

Der Umstieg auf einen klimaschonenden und umweltfreundlichen Verkehr sei längst keine ideologische Debatte mehr, sondern müsse jetzt losgehen, sagte Verbandspräsident Lewe. Für die Trendwende zu nachhaltiger Mobilität brauchten die Kommunen in den kommenden 10 Jahren mindestens 20 Milliarden Euro zusätzlich.



Der Städtetag kommt heute in Dortmund zusammen. Neben dem Klimawandel und der Verkehrswende stehen auch die Wohnungsnot und die Grundsteuerreform auf dem Programm. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens will Bundespräsident Steinmeier zu den Delegierten sprechen.