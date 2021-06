Russlands Präsident Putin hat sich 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion für einen Dialog mit Berlin ausgesprochen. Die Überwindung der gegenseitigen Feindschaft und die Aussöhnung des russischen und deutschen Volkes seien von zentraler Bedeutung für das Schicksal Nachkriegs-Europas, sagte Putin nach Angaben des Kremls in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel.

Die Sicherheit des Kontinents könne nur durch gemeinsame Anstrengungen gewährleistet werden, hieß es weiter. Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind seit längerem wegen verschiedener Konflikte auf einem Tiefpunkt.

Merkel: "Kriegsleid bis heute in Millionen Familien präsent"

Merkel erinnerte in dem Gespräch laut Regierungssprecher Seibert an das Leid, das mit den deutschen Verbrechen über die Menschen in Russland sowie in der Ukraine, in Belarus und in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken gebracht worden sei. Das sei bis heute in Millionen Familien präsent.

Steinmeier fordert stärkere Anerkennung der Opfer

Bundespräsident Steinmeier legte zum Gedächtnis an die Kriegsopfer einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide nieder. Er hatte bereits am vergangenen Freitag an das schwere Leid der Menschen in der damaligen Sowjetunion erinnert und eine stärkere Anerkennung der Opfer gefordert. Schätzungen zufolge starben durch den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 27 Millionen Menschen.

"Furchtbare Folgen für die Menschen"

Auch der russische Historiker Oleg Budnizkij erinnert an das Leid der Zivilbevölkerung. Im Deutschlandfunk sprach er von "furchtbaren Folgen" für die Menschen. Die Deutschen hätten die besetzten Gebiete in der Sowjetunion als Territorium von Barbaren betrachtet, in dem man sich habe benehmen können, wie man wollte. Etwa 7,4 Millionen Zivilisten seien vorsätzlich vernichtet worden, sagte Budnizkij. Es habe wahllose Erschießungen sowie Erhängungen vor den Augen der Bevölkerung gegeben, ebenso Kollektivstrafen für Aktionen von Untergrundkämpfern. Das Leid habe fast jede Familie berührt.



Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in Kiew, der 22. Juni 1941 markiere den Beginn des blutigsten Teils des Zweiten Weltkriegs. Diese Tragödie habe beinahe jede ukrainische Familie betroffen. Wie unter anderem in Russland des Tages gedacht wird, berichtet Dlf-Korrespondent Florian Kellermann hier (Audio-Link). In Ländern wie etwa der Ukraine wird die Rolle der Sowjetunion jedoch auch kritisch gesehen, etwa wegen des Hitler-Stalin-Pakts. Die Sowjetunion hatte mit rund 27 Millionen getöteten Menschen so viele Opfer wie kein anderes Land im Zweiten Weltkrieg zu beklagen.



Mehr zum historischen Geschehen lesen Sie im Dlf-Beitrag "Deutscher Überfall auf Sowjetunion - Auftakt eines epochalen Verbrechens".

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.